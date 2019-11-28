Общество
REGNUMМать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена». Снимки и видеоролик о девочке опубликованы 28 ноября в Instagram. «С большим волнением я представляю первые результаты операций Луны», — написала женщина.
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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения в Краснодаре
Кубанские новости28 ноября в 00:22
Опасная маска: Российские врачи спасают маленькую американку с огромным родимым пятном на лице
КП - Кубаньвчера в 08:01
Мама Луны Феннер рассказала о следующей операции по удалению родимого пятна
Телеканал 360°28 ноября в 08:59
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре
Кубань 2428 ноября в 01:03
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