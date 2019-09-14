Шоу-бизнес

Мойка78Мойка78Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу

Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк. Кроме того, поступала информация о введении актрисы врачами в состояние медикаментозной комы.
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с чего всё началось

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.
Пятый каналвчера в 14:30

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Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Пятый каналвчера в 14:30

Мать и супруг Заворотнюк приехали в больницу

РЕН ТВвчера в 14:31

Заворотнюк лежит в клинике, «значительно уступающей в онкологическом профиле»

Телепрограммавчера в 17:54

СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу

РИА Новостивчера в 17:32

Родные Заворотнюк приехали к ней в больницу

URA.Ruвчера в 15:28

СМИ: взволнованные родственники Заворотнюк срочно прибыли к ней в больницу

Московский Комсомолецвчера в 18:11

Муж и мать Заворотнюк срочно прибыли к ней в больницу, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 17:53
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Происшествия

Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции

Известия вчера в 19:22
Политика

Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal.
Пятый канал 12 сентября в 13:50
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма вчера в 13:50
Политика

Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса

Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Известия 01:12
Кино

Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости

Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру 13 сентября в 09:30
Происшествия

Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии

Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
Политика

Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских

Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 13 сентября в 07:45
Космос

NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС

Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Известия вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт 13 сентября в 15:30
Единоборства

Боксер Фьюри победил Валлина перед повторным поединком с Уайлдером

ТАСС 01:14
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК вчера в 13:53
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Армия и оружие

Американские СМИ оценили способность НАТО противостоять России

ПолитРоссия вчера в 13:55
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика

В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине

В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре

Пятый канал 12 сентября в 15:11
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Космос

Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы

Газета.Ru вчера в 20:55
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике

StarHit.ru вчера в 02:00
Политика

Зеленский заявил, что скажет «много всего» при встрече с Путиным

Глава украинского государства Владимир Зеленский порассуждал в беседе с журналистами на тему предстоящей личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, а также ответил на вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Москвой.
Московский Комсомолец вчера в 00:45
Энергетика

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

ТАСС 13 сентября в 02:49
Гаджеты

Motorola G7 Power: смартфон, который надолго

На рынке много устройств от различных китайских производителей с аккумуляторами на 5000-6000 мАч, но, увы, на установке мощной батареи вендор останавливается и получается, что пользователь вынужден таскать с собой неудобный увесистый кирпич, который работает ну от силу на треть дольше обычного смартфона.
TelecomDaily 12 сентября в 06:15
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Шоу-бизнес

Бритни Спирс продемонстрировала лишние килограммы на снимке с отдыха

Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.
Актуальные Новости 13 сентября в 06:57
Экономика

Дефицит бюджета США превысил $1 трлн

По итогам 11 месяцев фискального года дефицит бюджета США составил $1,067 трлн.
Вести.Финанс 12 сентября в 16:42
Общество

Одобрено первое в истории лекарство от аллергии на арахис

Первое лекарство: в США признали эффективность препарата от аллергии на арахис Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый лекарственный препарат от аллергии на арахис.
ТК Звезда вчера в 22:47
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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