Шоу-бизнес
Мойка78Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк. Кроме того, поступала информация о введении актрисы врачами в состояние медикаментозной комы.
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с чего всё началось
Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.Пятый каналвчера в 14:30
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Заворотнюк лежит в клинике, «значительно уступающей в онкологическом профиле»
Телепрограммавчера в 17:54
СМИ: взволнованные родственники Заворотнюк срочно прибыли к ней в больницу
Московский Комсомолецвчера в 18:11
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal.
Пятый канал 12 сентября в 13:50
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Политика
Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса
Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Известия 01:12
Кино
Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости
Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру 13 сентября в 09:30
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии
Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
Политика
Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 13 сентября в 07:45
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Известия вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт 13 сентября в 15:30
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Армия и оружие
Американские СМИ оценили способность НАТО противостоять России
ПолитРоссия вчера в 13:55
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине
В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре
Пятый канал 12 сентября в 15:11
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru вчера в 02:00
Политика
Зеленский заявил, что скажет «много всего» при встрече с Путиным
Глава украинского государства Владимир Зеленский порассуждал в беседе с журналистами на тему предстоящей личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, а также ответил на вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Москвой.
Московский Комсомолец вчера в 00:45
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС 13 сентября в 02:49
Гаджеты
Motorola G7 Power: смартфон, который надолго
На рынке много устройств от различных китайских производителей с аккумуляторами на 5000-6000 мАч, но, увы, на установке мощной батареи вендор останавливается и получается, что пользователь вынужден таскать с собой неудобный увесистый кирпич, который работает ну от силу на треть дольше обычного смартфона.
TelecomDaily 12 сентября в 06:15
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Шоу-бизнес
Бритни Спирс продемонстрировала лишние килограммы на снимке с отдыха
Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.
Актуальные Новости 13 сентября в 06:57
Экономика
Дефицит бюджета США превысил $1 трлн
По итогам 11 месяцев фискального года дефицит бюджета США составил $1,067 трлн.
Вести.Финанс 12 сентября в 16:42
Общество
Одобрено первое в истории лекарство от аллергии на арахис
Первое лекарство: в США признали эффективность препарата от аллергии на арахис Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый лекарственный препарат от аллергии на арахис.
ТК Звезда вчера в 22:47