Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.

с чего всё началось

Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк. Кроме того, поступала информация о введении актрисы врачами в состояние медикаментозной комы.

Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу

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