Шоу-бизнес
Мойка78Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк. Кроме того, поступала информация о введении актрисы врачами в состояние медикаментозной комы.
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с чего всё началось
Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.Пятый каналвчера в 14:30
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СМИ: взволнованные родственники Заворотнюк срочно прибыли к ней в больницу
Московский Комсомолецвчера в 18:11
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон
Фигурное катание
15-летняя Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова, проводящая первый сезон во взрослом катании, победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.
Sportbox.RU вчера в 14:15
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета вчера в 03:21
Политика
Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева
Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Политика
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
RT на русском вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Футбол
Фанаты «Спартака» освистали команду после матча с «Уралом»
Газета.Ru вчера в 12:10
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Авто
На мотор-шоу во Франкфурте показали вседорожную версию Skoda Karoq
Чешская компания представила свой компактный кроссовер Skoda Karoq в исполнении Scout.
Тарантас Ньюс 03:33
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
РБК 13 сентября в 09:36
Футбол
Фанаты «Лестера» не простили Магуайра и весь матч с «МЮ» его оскорбляли. Не помогло
В Лестере радостно пересчитали деньги, а болельщики вздохнули, но честно признались: за такую сумму сильно плакать по Магуайру никто не будет.
Sports.ru 04:18
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Общество
На Москву идет «барическая пила»
Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущих резких колебаниях атмосферного давления, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Космос
Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной
Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста вчера в 08:15
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета вчера в 01:05
Футбол
Алькасер: «В „Барселоне“ некоторые люди очень плохо относились ко мне»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер вспомнил о своих выступлениях за «Барселону».
Sport24.ru 02:57
Шоу-бизнес
Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем.
Дни.ру 13 сентября в 08:01
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40