Шоу-бизнес

Мойка78Мойка78Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу

Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк. Кроме того, поступала информация о введении актрисы врачами в состояние медикаментозной комы.
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с чего всё началось

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.
Пятый каналвчера в 14:30

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Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Пятый каналвчера в 14:30

Мать и супруг Заворотнюк приехали в больницу

РЕН ТВвчера в 14:31

Муж и мама Анастасии Заворотнюк приехали к ней в больницу

Телепрограммавчера в 16:45

СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу

РИА Новостивчера в 17:32

Родные Заворотнюк приехали к ней в больницу

URA.Ruвчера в 15:28

СМИ: взволнованные родственники Заворотнюк срочно прибыли к ней в больницу

Московский Комсомолецвчера в 18:11

Муж и мама приехали в больницу к Анастасии Заворотнюк

Комсомольская правдавчера в 17:45
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон

Анастасия Заворотнюк осталась без роскошных волос

Вести.UZ03:21
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Известия 03:39
Фигурное катание

15-летняя Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву

15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова, проводящая первый сезон во взрослом катании, победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.
Sportbox.RU вчера в 14:15
Политика

Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь

О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета вчера в 03:21
Политика

Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева

Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Политика

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Футбол

Фанаты «Спартака» освистали команду после матча с «Уралом»

Газета.Ru вчера в 12:10
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

РБК 02:04
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Авто

На мотор-шоу во Франкфурте показали вседорожную версию Skoda Karoq

Чешская компания представила свой компактный кроссовер Skoda Karoq в исполнении Scout.
Тарантас Ньюс 03:33
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РБК 13 сентября в 09:36
Футбол

Суарес посвятил гол за «Барселону» умершей от рака дочери Энрике

Матч ТВ 03:02
Футбол

Фанаты «Лестера» не простили Магуайра и весь матч с «МЮ» его оскорбляли. Не помогло

В Лестере радостно пересчитали деньги, а болельщики вздохнули, но честно признались: за такую сумму сильно плакать по Магуайру никто не будет.
Sports.ru 04:18
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Армия и оружие

В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»

Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Общество

На Москву идет «барическая пила»

Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущих резких колебаниях атмосферного давления, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

REGNUM 02:15
Космос

Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной

Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Политика

Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе

Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Экономика

Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
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Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста вчера в 08:15
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета вчера в 01:05
Футбол

Алькасер: «В „Барселоне“ некоторые люди очень плохо относились ко мне»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер вспомнил о своих выступлениях за «Барселону».
Sport24.ru 02:57
Шоу-бизнес

Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем.
Дни.ру 13 сентября в 08:01
Культура

«Били профессионально»: как в СССР травили художников-авангардистов

Газета.Ru 03:30
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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