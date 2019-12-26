Происшествия
REGNUMВ федеральный розыск объявлены мать и сестра экс-сенатора Арашукова
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетелей (часть 4 статьи 309 УК РФ).
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Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав намерен изменить правила посещения пациентов в российских больницах.
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Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
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Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В США представители демократической партии не исключили, что могут рассмотреть вопрос о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по новым обвинениям.
Общество
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Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
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В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
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Американские геологи изучили влияние вибрации лопастей вертолетов на природные объекты.
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На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
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Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
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Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд, что на 60% выше аналогичного показателя годом ранее.
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Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
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Происшествия
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Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
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Производство внедорожника Aurus Komendant начнут в 2022 году
С 2022 года стартует серийный выпуск и коммерческая реализация внедорожника Aurus Komendant.
Политика
Разведение улиток сделают видом сельхоздеятельности в России
Футбол
Гончаренко в девятый раз признан лучшим тренером Беларуси
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола на официальном сайте организации.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.