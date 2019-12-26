Происшествия

REGNUMREGNUMВ федеральный розыск объявлены мать и сестра экс-сенатора Арашукова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетелей (часть 4 статьи 309 УК РФ).
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Чем закончилось продление меры пресечения экс-сенатору Арашукову

News.ru14:40

В федеральный розыск объявлены мать и сестра экс-сенатора Арашукова

REGNUM15:21

Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск

RT на русском08:16

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости09:32

Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск. Они покинули Россию

ТАСС08:33

Мать и сестра Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск

Москва 2408:08

Экс-сенатор Р.Арашуков сообщил в суде о возбуждении уголовных дел против его матери и сестры

Агентство Москва07:35
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
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На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место среди пар по итогам короткой программы на чемпионате РФ.
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