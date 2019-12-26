Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Чем закончилось продление меры пресечения экс-сенатору Арашукову

News.ru14:40

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости09:32

Мать и сестра Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск

Москва 2408:08

Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск

RT на русском08:16

Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск. Они покинули Россию

ТАСС08:33

Сбежали? Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск

REGNUM10:10

Экс-сенатор Р.Арашуков сообщил в суде о возбуждении уголовных дел против его матери и сестры

Агентство Москва07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Коммерсантъ 12:07
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Единоборства

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия 12:26
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Здоровье

Назван орех, который особенно полезен диабетикам

Диабетики знают, что контроль уровня сахара в крови и инъекции для них жизненно необходимы.
Что происходит 14:33
Политика

В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Российская газета 14:11
Политика

Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии

Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
REGNUM 07:28
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
Наука

Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям

Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Naked Science вчера в 11:53
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области

Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
RT на русском 13:00
Шоу-бизнес

Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом

Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Экспресс газета 12:27
Общество

Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу

Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Газета.Ru 11:46
Происшествия

Граждане России не пострадали при сходе снежных лавин в Австрии

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.
REGNUM 13:03
Армия и оружие

Новейшая украинская артиллерийская установка постреляла водой

Ferra 08:32
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж

Газета.Ru 08:55
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Культура

Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Piter.tv 24 декабря в 11:26
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Автоновости дня 06:19
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Происшествия

Суд Кургана принял решение об аресте экс-замглавы Шадринского района

Только что суд Кургана санкционировал на два месяца, до 23 февраля 2020 года, арест замглавы Шадринского района - начальника управления ЖКХ, энергетики и строительства Вячеслава Розина.
Znak.com 12:37
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Коммерсантъ 08:38
Политика

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru 08:07
Хоккей

МЧМ-2020. Форвард сборной Швеции Хегландер забил лакросс-гол Финляндии

Нападающий молодежной сборной Швеции Нильс Хегландер отметился голом в стиле мичиган в матче МЧМ-2020 против команды Финляндии.
Sports.ru 14:19
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

Российская газета вчера в 03:27
Космос

В России испытают частный ракетный двигатель на перекиси водорода

Piter.tv 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Дело сенатора АрашуковаБольше новостей по теме
Главное