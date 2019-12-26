Происшествия
РИА НовостиМать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Здоровье
Назван орех, который особенно полезен диабетикам
Диабетики знают, что контроль уровня сахара в крови и инъекции для них жизненно необходимы.
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии
Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Происшествия
Граждане России не пострадали при сходе снежных лавин в Австрии
Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Культура
Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Происшествия
Суд Кургана принял решение об аресте экс-замглавы Шадринского района
Только что суд Кургана санкционировал на два месяца, до 23 февраля 2020 года, арест замглавы Шадринского района - начальника управления ЖКХ, энергетики и строительства Вячеслава Розина.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Хоккей
МЧМ-2020. Форвард сборной Швеции Хегландер забил лакросс-гол Финляндии
Нападающий молодежной сборной Швеции Нильс Хегландер отметился голом в стиле мичиган в матче МЧМ-2020 против команды Финляндии.
Происшествия