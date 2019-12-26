Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

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