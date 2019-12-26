Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск. Они покинули Россию

В четверг на заседании Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста, Рауф Арашуков заявил, что следователи возбудили уголовные дела в отношении его матери и сестры.
ТАСС08:33

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Мать и сестру Арашукова объявили в федеральный розыск

Известия11:04

Экс-сенатор Р.Арашуков сообщил в суде о возбуждении уголовных дел против его матери и сестры

Агентство Москва07:35

Сбежали? Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск

REGNUM10:10

Мать и сестра бывшего сенатора Рауфа Арашукова объявлена в федеральный розыск

Эхо Москвы08:30

Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск

RT на русском08:16

Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск. Они покинули Россию

ТАСС08:33

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости09:32
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Энергетика

Независимых производителей могут допустить к экспорту газа по трубопроводам

Возможность допуска к поставкам газа независимых производителей рассматривается в Энергостратегии РФ до 2035 года, 26 декабря сообщается в проекте, опубликованном на сайте Минэнерго.
Красная весна 12:58
Общество

На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
РБК 12:02
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

Президент РФ Владимир Путин отмечает Новый год дома лишь в том случае, если ему не приходится ехать в какой-либо российский регион.
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Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова

Титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, бросившему ему вызов.
Южный Федеральный 12:36
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой

В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Газета.Ru 13:02
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

РИА Новости 11:10
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

Вести.Ru 11:42
Происшествия

В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз

В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
REGNUM 09:47
Политика

Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре

РИА Новости вчера в 07:25
Экономика

АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»

АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступило дочернее предприятие "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
ГЛАС.RU 12:47
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Интерфакс 09:15
Политика

Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды

Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
РЕН ТВ 10:37
Хоккей

Валерий Брагин: в матче с Чехией был сумбур

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал оценку игре своей команды в стартовой встрече чемпионата мира против чешских хоккеистов.
Вести.Ru 13:08
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Происшествия

Россияне не пострадали при сходе лавин на курорте в Австрии

РБК 13:07
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Общество

Дочь Брюса Ли подала иск к популярной в Китае сети фастфуда

Дочь мастера кунг-фу и актера Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда Real Kungfu за незаконное использование образа ее отца.
Интерфакс 12:22
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Известия 23 декабря в 06:29
Религия

РПЦ официально прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь прекратила поминовения во время литургий папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также молитвенное и евхаристическое общение с Александрийской церковью из-за признания ими так называемой "Православной церкви Украины" и внесения ее главы Епифания (Сергея Думенко) в диптих.
Газета.Ru 13:02
Экономика

«Максидом» планирует купить сеть Castorama

После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:50
Общество

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

REGNUM 05:51
Шоу-бизнес

Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом

Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Экспресс газета 12:27
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
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«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru 08:07
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Общество

Rambler Group подал иск к «Матч ТВ»

Руководители потребовали признать в суде незаконным распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей на сайте «Матч ТВ» с августа по ноябрь 2019 года.
Телеканал 360° 11:34
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
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