Происшествия
РИА НовостиМать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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с чего всё началось
В четверг на заседании Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста, Рауф Арашуков заявил, что следователи возбудили уголовные дела в отношении его матери и сестры.ТАСС08:33
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