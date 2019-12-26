Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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Чем закончилось продление меры пресечения экс-сенатору Арашукову

News.ru14:40

В федеральный розыск объявлены мать и сестра экс-сенатора Арашукова

REGNUM15:21

Экс-сенатор Р.Арашуков сообщил в суде о возбуждении уголовных дел против его матери и сестры

Агентство Москва07:35

Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск

RT на русском08:16

Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск. Они покинули Россию

ТАСС08:33

Мать и сестра Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск

Москва 2408:08

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости09:32
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Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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На главу района Воронежской области совершено покушение

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