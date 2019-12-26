Происшествия
РИА НовостиМать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Биатлон
Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
Единоборства
Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко высказался по поводу своего поединка с американцем Куинтоном Джексоном.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Общество
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Авто
Subaru показала на видео Levorg STI Sport
Внешне Levorg STI Sport повторяет прототип с октябрьского автосалона в Токио, который, в свою очередь, заимствовал стилистику концепта Viziv Tourer 2018 года.
Армия и оружие
Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша
Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Экономика
В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса
«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Политика
ДНР: С приходом Зеленского по Донбассу стали больше стрелять
«При Зеленском ситуация стала хуже: больше стреляют, больше погибло, больше разрушено инфраструктурных объектов», – приводит его слова ТАСС.
Космос
Эфиопия впервые запустила космический спутник
Спутник Эфиопии был впервые запущен в космос, передает информационное агентство Reuters.
Футбол
Кононов назвал причину ухода из «Спартака»
Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
Религия
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Армия и оружие
На Украине испытали новую боевую машину по стандартам НАТО
Сообщалось, что данная гаубица имеет калибр 155 миллиметров, что соответствует стандартам, принятым в армиях стран НАТО.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Кино
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
Кино
«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности денежных купюр
Эксперты Роспотребнадзора предупредили граждан о том, какие заболевания могут передаваться через денежные купюры.