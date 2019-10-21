Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Запись поступила в распоряжение РБК.

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Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар записала видеообращение с просьбой помиловать ее дочь. Запись опубликовало 22 октября издание РБК.

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