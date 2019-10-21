Политика

REGNUMREGNUMМать осужденной в России гражданки Израиля записала видеообращение

Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар записала видеообращение с просьбой помиловать ее дочь. Запись опубликовало 22 октября издание РБК.
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Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Запись поступила в распоряжение РБК.
РБК05:11

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Мать осужденной в России израильтянки записала видеообращение

РИА Новости07:08

Путин и Нетаньяху обсудили просьбу о помиловании осужденной за наркотики израильтянки

Взгляд.рувчера в 13:44

Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение

РБК05:11

Путин и Нетаньяху обсудили возможное помилование осужденной в РФ израильтянки

Московский Комсомолецвчера в 14:08

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования осужденной в РФ израильтянки

Известиявчера в 13:57

Мать осужденной в РФ израильтянки попросила вернуть дочь на родину

Daily Storm06:32

Путин и Нетаньяху обсудили дело осужденной в России израильтянки

ТАССвчера в 13:40
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Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
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Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Политика

Что Путин и Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи

Владимир Путин обсудит там ситуацию в Сирии с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции посетит Россию с рабочим визитом.
ТВ Центр 08:56
Происшествия

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Известия 09:44
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Британка приревновала возлюбленного к этикетке на матрасе

Discover24 10:18
Общество

Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров

Конец Moonwalk Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу.
CNews 07:01
Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

ТАСС 08:54
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

REGNUM 10:13
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Происшествия

В Москве умерла дочь иранского посла

RT на русском 10:16
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 10:19
Армия и оружие

Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии

«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Наука

Нейронная активность мозга влияет на длительность жизни

МедиаПоток вчера в 07:48
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Происшествия

У жителя Забайкалья нашли пакет с золотыми слитками на 4 млн рублей

РЕН ТВ 09:14
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище

На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Privet-Rostov.ru вчера в 14:24
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Общество

Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Шоу-бизнес

Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 14:07
Происшествия

В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

Из-за аварии на сетях жилищно-коммунального хозяйства часть домов и учреждений в Ленинском районе Челябинска остались без теплоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
РБК 07:38
Космос

Маск отправил первый твит через свою спутниковую сеть

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», — написал основатель корпорации SpaceX.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Политика

Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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В Кремле объяснили изменения в составе СПЧ

Изменения в составе Совета при президенте России по развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) связаны с ротацией.
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Экономика

Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
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Политика

Глава СПЧ Фадеев заявил о понимании реакции властей на протесты в Москве

Новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал акции протеста в Москве, прошедшие летом.
Новая газета 07:15
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