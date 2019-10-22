Политика
ВедомостиМать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
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Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Запись поступила в распоряжение РБК.РБК05:11
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Московский Комсомолецвчера в 14:08
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Известиявчера в 13:57
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Взгляд.рувчера в 13:44
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