Политика

ВедомостиВедомостиМать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
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с чего всё началось

Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Запись поступила в распоряжение РБК.
РБК05:11

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Мать осужденной в России израильтянки записала видеообращение

РИА Новости07:08

Мать осужденной в РФ израильтянки попросила вернуть дочь на родину

Daily Storm06:32

Путин и Нетаньяху обсудили дело осужденной в России израильтянки

ТАССвчера в 13:40

Путин и Нетаньяху обсудили возможное помилование осужденной в РФ израильтянки

Московский Комсомолецвчера в 14:08

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования осужденной в РФ израильтянки

Известиявчера в 13:57

Путин и Нетаньяху обсудили просьбу о помиловании осужденной за наркотики израильтянки

Взгляд.рувчера в 13:44

Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение

РБК05:11
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Происшествия

СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Российская газета 06:18
Авто

Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости

Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Экономика

Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе

19-летний Тимур Акперов, называющий себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе, посетил Санкт-Петербург, чтобы встретиться с артистом.
Дни.ру 06:43
Футбол

Новым главным тренером «Дженоа» станет Мотта, а не Каррера

Советский спорт вчера в 17:37
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Общество

Бывший глава банка Англии предрёк «финансовый амагеддон»

Мервин Кинг, являющийся бывшим председателем банка Англии, заявил, что мировой экономике грозит новый финансовый кризис, последствия которого станут более разрушительными для финансовой системы, чем при прошлом кризисе, об этом пишет The Guardian.
ГЛАС.RU вчера в 03:49
Авто

В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar

Российская газета 07:12
Авто

Hyundai представила новый Hyundai Creta

Корейский автопроизводитель Hyundai представил кроссовер Hyundai ix25 второй генерации, известный в России под именем Creta.
Автоновости дня 07:02
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Общество

Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Культура

Онлайн-кинотеатр ivi подписал популярного видеоблогера

Контракт заключен на один год, в рамках сотрудничества на сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, добавил он.
Ведомости вчера в 22:27
Футбол

France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина

Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
Спорт день за днем вчера в 20:32
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф

Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика

США и Япония обсудили вопрос размещения новых ракет средней дальности

Власти Японии провели переговоры с высокопоставленным американским армейским чиновником по вопросу размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе США новых ракет средней дальности, 22 октября со ссылкой на источник сообщает японская газета Asahi Shimbun.
Красная весна 04:54
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru вчера в 13:24
Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку, сообщили СМИ

В Москве мужчина оставил на скамейке шестимесячную девочку, завернутую в куртку, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Щепкина.
РИА Новости 06:29
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде

Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Здоровье

Малышева назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем

По словам Елены Малышевой, антигистаминные препараты, взаимодействуя с алкоголем, оказывают влияние на ферменты печени.
Московский Комсомолец 07:19
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