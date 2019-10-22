Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Запись поступила в распоряжение РБК.

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Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.

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