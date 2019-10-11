Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.

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Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле. Кадрами ее беседы с журналистами поделился телеканал RT. На вопрос о том, в курсе ли она, что сына обвиняют в убийстве, женщина заявила, что это "неправда".

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

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