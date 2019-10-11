Происшествия
РИА НовостиМать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле. Кадрами ее беседы с журналистами поделился телеканал RT. На вопрос о том, в курсе ли она, что сына обвиняют в убийстве, женщина заявила, что это "неправда".
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с чего всё началось
Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.RT на русскомвчера в 14:17
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Мать назвала подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой добрым и замечательным
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости вчера в 07:15
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Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Федеральная прокуратура в США ведет расследование в отношении Джулиани
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Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
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Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 20:27
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Вести.Ru вчера в 12:00
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Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
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В России предлагают отменить комиссию за переводы с карт разных банков
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предполагающего отмену комиссионного вознаграждения, взимаемого с граждан, при денежных переводах с банковских карт на карты других кредитных организаций и при снятии наличных денежных средств в банкоматах «чужих» банков.
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Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
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Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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Россия поставила в КНР первый вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500
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Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
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