Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле. Кадрами ее беседы с журналистами поделился телеканал RT. На вопрос о том, в курсе ли она, что сына обвиняют в убийстве, женщина заявила, что это "неправда".
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с чего всё началось

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.
RT на русскомвчера в 14:17

Подробнее о событии

Мать обвиняемого в убийстве саратовской школьницы: Ой, ну хватит вам

РЕН ТВвчера в 15:19

Мать предполагаемого убийцы из Саратова назвала его «добрым и работящим»

РБКвчера в 16:14

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой считает сына замечательным

Регион 64вчера в 16:01

Убийство Лизы Киселевой: Мать подозреваемого уверена в невиновности сына

Саратов 2401:14

Мать назвала подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой добрым и замечательным

Четвертая Властьвчера в 15:18

Мать убийцы 9-летней Лизы: Он добрый, умный, работящий

Life.ruвчера в 14:48

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

RT на русскомвчера в 14:17
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Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Общество

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

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News.ru вчера в 23:54
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За что астрономы получили Нобелевскую премию 2019 года

Тайга.инфо 10 октября в 08:29
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Наука

Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Газета.Ru 01:37
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Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к поклонникам.
Экспресс газета 00:31
Армия и оружие

Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Интерфакс вчера в 21:30
Армия и оружие

ИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии

Террористическая организация ИГ1, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных бомб на маршруте следования патруля военной полиции РФ в Сирии, согласно данным SITE Intelligence Group.
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Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

КиноПоиск 09 октября в 13:09
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Авторы «Детей 90-х» снимут продолжение сериала в Чите

Создатели забайкальского фильма «Дети 90-х» и одноимённого сериала намерены снять в Чите новые серии, сообщил во время встречи союза кинематографистов Забайкальского края 12 октября режиссёр фильма Максим Юсупов.
Чита.Ру 02:14
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия

Названа дата прощания с убитой в Саратове школьницей

Прощание с убитой в Саратове школьницей пройдёт 13 октября. Об этом говорится на сайте саратовской мэрии.
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Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения

Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.
Вечерняя Москва 10 октября в 02:47
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

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Xiaomi выпустила свои первые холодильники

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Футболист Дмитрий Комбаров сыграл милиционера в кино

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Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
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Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Россия будет создавать ракеты средней дальности в ответ на аналогичные действия США, заявил президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:34
Экономика

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.
Интерфакс вчера в 17:50
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Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

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В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек

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Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
Lenta.ru вчера в 13:30
Армия и оружие

Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии

Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
ТК Звезда вчера в 05:11
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