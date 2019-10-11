Происшествия

Газета.RuГазета.RuМать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
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с чего всё началось

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.
RT на русском14:17

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Мать убийцы девочки из Саратова назвала его добрым и работящим

РИА Новости17:31

Мать предполагаемого убийцы из Саратова назвала его «добрым и работящим»

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Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой

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Мать назвала подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой добрым и замечательным

Четвертая Власть15:18

Мать убийцы 9-летней Лизы: Он добрый, умный, работящий

Life.ru14:48

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

RT на русском14:17

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой считает сына замечательным

Регион 6416:01
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину

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Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
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ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»

Матч ТВ 14:18
Происшествия

Против члена правительства ЕАО возбудили дело за «президентский» каток

Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО Виктора Коренева за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
SakhaNews 09:10
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости вчера в 13:43
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: одна из раненых педагогов скончалась после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора колледжа Денис Колесник.
РИА Новости 20:05
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На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Политика

Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы

Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Взгляд.ру 19:55
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Авантюра по-советски. Пока летал «Восход», в СССР произошел переворот

Аргументы и Факты 17:07
Армия и оружие

В Пентагоне призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии.
Вести.Ru 11:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Единоборства

Тайсон Фьюри подерется с рестлером

Lenta.ru 17:31
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан 20:00
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Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra

Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
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Экономика

«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
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В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
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Происшествия

В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
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Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
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Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье

Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
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Политика

Шаман Александр Габышев снова намерен идти в Москву

Иркутск Сегодня вчера в 23:55
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Сахалинские врачи проявили себя на курсах повышения квалификации

Трехнедельный курс повышения квалификации для организаторов здравоохранения состоялся на базе приморского филиала академии.
Сахалин.Инфо 06:09
Происшествия

В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море

В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
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На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»

"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
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Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Шнуров: «Никогда не стану болельщиком „Спартака“»

Известный музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после поражения петербургского «Зенита» в матче баскетбольной Евролиги от испанской «Барселоны» заявил, что никогда не будет болеть за московский «Спартак».
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