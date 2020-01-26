В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.

с чего всё началось

Уточняется, что инцидент произошел в городе Талица. По данным следствия, ночью у женщины начались преждевременные роды, после этого она постирала младенца в стиральной машине и заявила, что ребенок появился на свет мертвым.

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

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