Происшествия
Газета.RuМать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском
Уточняется, что инцидент произошел в городе Талица. По данным следствия, ночью у женщины начались преждевременные роды, после этого она постирала младенца в стиральной машине и заявила, что ребенок появился на свет мертвым.
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с чего всё началось
В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.Екатеринбург Онлайн11:09
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В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке
Екатеринбург Онлайн11:09
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