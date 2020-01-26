Происшествия
ИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить465
с чего всё началось
В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.Екатеринбург Онлайн11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке Англии
По правилам Кубка Англии в случае ничьи, команды ждёт переигровка.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала подруг на девичник перед возможной свадьбой
После совместного отдыха в Тайланде, где Давид сделал Ольге предложение, возможная свадьба не за горами.
Политика
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
Происшествия
В Красноярском крае иномарку разорвало на части в смертельном ДТП
В Красноярском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП на загородной трассе.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Гаджеты
Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Sohu назвало двух самых надежных союзников России в войне против США
Обозреватель портала из Поднебесной отмечает, что США ведут себя агрессивно по отношению к России, и даже конфликт, который Вашингтон раздувает с Ираном, потенциально направлен против Москвы.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты
Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Происшествия
На руднике под Оренбургом погибли двое детей
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Культура
Шнуров хочет продюсировать других артистов
Музыкант Сергей Шнуров не исключает, что займется продюсирование после роспуска группировки «Ленинград».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель, следует из данных торгов по состоянию на 5.52 мск.
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф
"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Футбол
«Краснодар» победил «Яблонец» в товарищеском матче
«Яблонец» проиграл «Краснодару» (1:2) в товарищеском матче в испанской Марбелье.