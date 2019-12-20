Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваМать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
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Предполагаемый стрелок с Лубянки «ненавидел КГБшников»

Lenta.ru05:16

«Не курил и не пил»: о стрелке с Лубянки рассказала его мать

News.ruвчера в 23:51

«Ни жены, ни друзей – только работа и хобби»: Мать устроившего стрельбу у ФБС мужчины рассказала о сыне

Царьградвчера в 21:43

Новости за ночь: Мать лубянского стрелка раскрыла подробности о сыне

Национальная служба новостейвчера в 23:16

Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Газета.Ruвчера в 22:32

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

Говорит Москвавчера в 23:22

Мать мужчины, который, по данным СМИ, устроил стрельбу у здания ФСБ, рассказала о сыне

Znak.comвчера в 21:12
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Происшествия

Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:30
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:08
Политика

Россия согласилась вернуть долг Украине

О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 05:13
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Salt Mag 09:52
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

ТАСС 10:31
Политика

«Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч

Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, после широкого общественного обсуждения в партии пришли к решению не поддерживать инициативу о снижении нештрафуемого порога для автомобилистов с 20 до 10 км/ч.
ФедералПресс 11:15
Политика

Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
REGNUM 10:58
Общество

МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости

Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Вести.Ru 10:55
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

РБК 10:38
Происшествия

В Москве «заминировали» все станции метро

ТАСС 10:06
Космос

Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

РБК 07:35
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Армия и оружие

Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами

"Соединенные Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористов", - отметил глава Пентагона.
Российская газета 10:48
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Общество

Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Lenta.ru 09:47
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Известия 08:06
Происшествия

Машина скорой помощи попала в ДТП под Саратовом, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе оба водителя и четыре человека, находившиеся в машине скорой помощи.
REGNUM 09:30
Происшествия

Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Украина.ру 03:52
Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Ведомости 09:32
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
РИА Новости 08:43
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Футбол

Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Вести.Ru 11:09
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 08:05
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