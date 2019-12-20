В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

Политика В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Россия согласилась вернуть долг Украине О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».

Политика Британский парламент поддержал соглашение по Brexit Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.

Общество МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Общество Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.

Общество Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.

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Политика В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.