Происшествия
Говорит МоскваМать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
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Новости за ночь: Мать лубянского стрелка раскрыла подробности о сыне
Национальная служба новостейвчера в 23:16
Огонь у здания ФСБ на Лубянке открыл, предположительно, житель Подмосковья Евгений Манюров
Эхо Москвывчера в 21:04
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Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша».
Общество
Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко.
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала фото в полупрозрачном платье
Для фотосессии Рудковская подобрала необычный образ. Она надела полностью полупрозрачное платье.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Первый сезон сериала «Ведьма» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Армия и оружие
Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс
Политика
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Интернет
В открытом доступе обнаружили данные 267 млн пользователей Facebook
Как пишет Business Insider, в архиве были данные 267 140 436 человек, и предположительно данные в сети оказались еще до того, как начали действовать новые правила безопасности социальной сети.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Фигурное катание
Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Происшествия
В центре Киева совершено нападение на полицейских
На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом
Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Биатлон
Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Кино
Скончалась французская девушка Джеймса Бонда
В Париже в возрасте 78 лет после длительной болезни скончалась французская актриса и фотомодель Клодин Оже, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" 1965 года.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет
Настя Ивлеева продемонстрировала подписчикам новый цвет волос. Ведущая перекрасилась в розовый, решив изменить имидж.
Общество