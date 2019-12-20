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Политика Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.

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