Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваМать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
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Новости за ночь: Мать лубянского стрелка раскрыла подробности о сыне

Национальная служба новостейвчера в 23:16

Предполагаемый стрелок с Лубянки «ненавидел КГБшников»

Lenta.ru05:16

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

Говорит Москвавчера в 23:22

Мать стрелка с Лубянки рассказала, что он «ненавидел КГБшников»

Znak.com05:56

Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Газета.Ruвчера в 22:32

«Ни жены, ни друзей – только работа и хобби»: Мать устроившего стрельбу у ФБС мужчины рассказала о сыне

Царьградвчера в 21:43

Огонь у здания ФСБ на Лубянке открыл, предположительно, житель Подмосковья Евгений Манюров

Эхо Москвывчера в 21:04
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Происшествия

Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент

РИА Новости 08:47
Общество

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша».
Ведомости 04:59
Общество

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко.
Lenta.ru 08:47
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала фото в полупрозрачном платье

Для фотосессии Рудковская подобрала необычный образ. Она надела полностью полупрозрачное платье.
Kleo.ru 05:48
Кино

На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Первый сезон сериала «Ведьма» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.
Известия 09:30
Космос

В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
REGNUM 07:57
Армия и оружие

Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс

Радио Sputnik вчера в 03:41
Политика

Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны

Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:41
Спорт

США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 03:31
Экономика

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru вчера в 07:33
Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
Политика

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
РИА Новости 09:38
Интернет

В открытом доступе обнаружили данные 267 млн пользователей Facebook

Как пишет Business Insider, в архиве были данные 267 140 436 человек, и предположительно данные в сети оказались еще до того, как начали действовать новые правила безопасности социальной сети.
Astera 08:09
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Ведомости 07:11
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru вчера в 05:25
Фигурное катание

Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании

RT на русском 05:21
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
ТАСС 03:53
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В центре Киева совершено нападение на полицейских

На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 06:06
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом

Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
РЕН ТВ 08:30
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости 18 декабря в 21:16
Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Ведомости 09:32
Биатлон

Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая

RT на русском 09:31
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Политика

Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Международная жизнь 02:53
Кино

Скончалась французская девушка Джеймса Бонда

В Париже в возрасте 78 лет после длительной болезни скончалась французская актриса и фотомодель Клодин Оже, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" 1965 года.
Вести.Ru 04:45
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет

Настя Ивлеева продемонстрировала подписчикам новый цвет волос. Ведущая перекрасилась в розовый, решив изменить имидж.
Дни24 вчера в 08:14
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
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