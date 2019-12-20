Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваМать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
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Стрелок с Лубянки. Что подтолкнуло бывшего чоповца к нападению на ФСБ

РБК07:04

Мать стрелка с Лубянки рассказала, что он «ненавидел КГБшников»

Znak.com05:56

Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Газета.Ruвчера в 22:32

СМИ: Мать напавшего на здание ФСБ раскрыла подробности его личной жизни

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Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

Говорит Москвавчера в 23:22

Предполагаемый стрелок с Лубянки «ненавидел КГБшников»

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«Ни жены, ни друзей – только работа и хобби»: Мать устроившего стрельбу у ФБС мужчины рассказала о сыне

Царьградвчера в 21:43
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика

Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 13:59
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У здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка

1. В приемной ФСБ произошла стрельба Около 18:10 в четверг, 19 декабря, стало известно, что в центре Москвы, в приемной ФСБ на Кузнецком Мосту произошла стрельба.
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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В Роскачестве оценили российские игристые вина

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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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