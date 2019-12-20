Происшествия
Говорит МоскваМать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
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Политика
Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа
Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
У здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка
1. В приемной ФСБ произошла стрельба Около 18:10 в четверг, 19 декабря, стало известно, что в центре Москвы, в приемной ФСБ на Кузнецком Мосту произошла стрельба.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Футбол
Украинский футболист провалил допинг-тест
Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Акция противников интеграции с Россией в Минске прошла без инцидентов
Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в пятницу без инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Путин с интересной мимикой сказал про отмену двух сроков подряд
Путин имел в виду, что по Конституции сейчас пост президента нельзя занимать больше двух сроков подряд, а не подряд — можно.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 законов, которые усложнят жизнь автовладельцев в 2020 году.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске огрызнулась на критику Пригожина
Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в грубой форме ответила журналистам, которые попросили артистку прокомментировать критику Иосифа Пригожина.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Шоу-бизнес
Константин Крюков впервые вышел в свет с 12-летней дочерью Юлией
Константин Крюков, который предпочитает скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз, пришел на показ фильма «Холоп» в компании 12-летней дочери.