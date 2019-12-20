Происшествия
ФедералПрессМать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о том, чем он занимался. По ее словам, Манюров не служил в армии, не был женат и не состоял ни в каких отношениях. Все свое время он работал и занимался хобби.
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Новости за ночь: Мать лубянского стрелка раскрыла подробности о сыне
Национальная служба новостейвчера в 23:16
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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