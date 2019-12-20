Происшествия

ФедералПрессФедералПрессМать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о том, чем он занимался. По ее словам, Манюров не служил в армии, не был женат и не состоял ни в каких отношениях. Все свое время он работал и занимался хобби.
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