Происшествия
Lenta.ruМать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza. По словам женщины, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях — все время он занимался только работой и хобби.
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Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Происшествия
В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба
В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
Авто
Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года
Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон выбрал лучшие из худшие автомобили года.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Политика
«Нафтогаз» озвучил возможный срок подписания газового контракта с РФ
Для подписания нового контракта на транзит газа из России может потребоваться месяц, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает агентство "Прайм".
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Хоккей
Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»
Футбол
Микель Артета стал новым главным тренером лондонского «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» объявил о назначении Микеля Артета на пост главного тренера команды.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Наука
В продаже скоро появится лекарство от волчанки
Как сообщает ToDay News Ufa источник EurekAlert, ученые провели трехлетнее клиническое исследование, в которых участвовало 362 пациента (возраст от 18 до 70 лет), больных тяжелой и средней степени волчанкой.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Политика
В Минске состоялась очередная акция против интеграции с Россией
Как сообщает агентство "Интерфакс", участники акции периодически скандировали лозунг "Жыве Беларусь", а затем их колонна направилась в сторону площади Независимости, где было запланировано проведение митинга.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Гаджеты
Три бюджетных смартфона Lenovo опять привезла не Lenovo
В России появились в продаже три бюджетных смартфона Lenovo, которые привезла компания Mobilidi — у нас по-прежнему развивается странная ситуация, когда официальное представительство Lenovo занимается продвижением на российском рынке марки Motorola, а устройства под брендом Lenovo завозятся в обход официального представительства, но с разрешения центрального офиса в Китае.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Хоккей
В НХЛ определили игроков десятилетия: Овечкин – третий
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Футбол
Жозе Моуринью: «Я люблю Лэмпарда. Надеюсь, он проиграет в воскресенье»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не испытывает особых эмоций по поводу предстоящей встречи с его бывшим клубом «Челси».
Общество
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.