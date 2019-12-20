Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza. По словам женщины, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях — все время он занимался только работой и хобби.
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