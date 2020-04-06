Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился матери. 82-летняя Долорс Сала умерла от коронавируса в пригороде Барселоны.

У Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать

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