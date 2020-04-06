Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился матери. 82-летняя Долорс Сала умерла от коронавируса в пригороде Барселоны.
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«Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле

Советский спорт12:18

«Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» выразили соболезнования Гвардиоле, у которого умерла мать

Sport24.ru11:54

Мать Гвардиолы скончалась из-за коронавируса

Матч ТВ10:19

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы умерла от коронавируса

РБК10:42

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Чемпионат10:18

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года

Sports.ru10:10

«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью матери Гвардьолы

Спорт-Экспресс12:22
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Экономика

Частные инвесторы сыграли на падении

Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин отметил сохранение высоких темпов роста числа открытых брокерских счетов, а также рост активности частных инвесторов на биржевых торгах.
Коммерсантъ 11:23
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Наука

Крыс научили не бояться кошек

Vevby.ru 04 апреля в 07:34
Шоу-бизнес

Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей

Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Актуальные Новости 09:05
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

В депздраве Москвы назвали обязательные к дезинфекции предметы

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.
Известия 09:19
Экономика

Глава банка JPMorgan предупредил о тяжелой рецессии в США

Экономика США из-за ухудшения ситуация с новым коронавирусом войдет в «тяжелую рецессию», прогнозирует главный исполнительный директор американского банка «JPMorgan Chase» Джейми Даймон 6 апреля в своем обращении сотрудникам организации на сайте банка.
ИА Красная Весна 12:02
Космос

Астронавты на МКС заметили большое скопление НЛО около Земли

В течение нескольких месяцев камеры на Международной космической станции (МКС) фиксировали аномальные явления около Земли.
Актуальные Новости 03 апреля в 11:55
Общество

Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Коммерсантъ 08:52
Культура

Умерла девушка Джеймса Бонда

Lenta.ru 12:29
Общество

Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
АМИТЕЛ 06:10
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки российской экономики

Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Право.ру 08:38
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Здоровье

В Ивановской области зарегистрировано уже 33 случая коронавируса

По состоянию на 6 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 10 за минувшие сутки.
Кинешемец.RU 04:27
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке

Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
МонаВиста 08:08
Здоровье

В Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за коронавируса

Власти Республики Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за распространения коронавируса - Княжпогостскую ЦРБ.
ТАСС 04 апреля в 11:01
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Наука

Новый способ борьбы с облысением открыли ученые из Японии

Тест проводился в течение года и также включал группу субъектов, которым для сравнения вводили инъекции плацебо Исследователи-медики в Японии разработали новую технику, которая помогает изменить облысение путем трансплантации собственных волосковых клеток пациента непосредственно в кожу головы, чтобы стимулировать новый рост.
Курьер. Среда. Бердск 02 апреля в 23:46
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Экономика

Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных

В качестве одной из возможных мер миллиардер (состояние Троценко Forbes оценивает в режиме реального времени в $1,3 млрд) называет возврат к прогрессивной шкале подоходного налога (существовала в России до 2001 года) с обнулением его ставки для россиян с наименьшими доходами.
РБК 09:57
Здоровье

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК 12:14
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Газета.Ru 07:01
Общество

В Свердловской области возникли перебои с выдачей детского питания

В Свердловской области возникли перебои с выдачей молодым мамам бесплатного детского питания.
КП - Екатеринбург 11:11
Космос

Forbes (США): скачок в показаниях углерода-14 произошел 1200 лет назад на всей нашей планете, а виновником оказалось Солнце (Forbes)

Вместо обычных изменений, которые были для них привычными, они обнаружили резкий скачок содержания углерода-14, то есть в 20 раз больше по сравнению с обычным его количеством.
ИноСМИ вчера в 17:17
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