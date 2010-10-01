Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.

с чего всё началось

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

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