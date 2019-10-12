Происшествия
Lenta.ruМать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком. Видео ее разговора опубликовано в Telegram-канале RT.
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Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.RT на русском14:17
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Происшествия
Зюганов прокомментировал идею об отмене моратория на смертную казнь
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.
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Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
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Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета 21:31
Политика
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ, позволяющий ввести санкции против Турции.
Взгляд.ру 13:59
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
В четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Военное дело вчера в 05:46
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Театры
Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.
Татар-информ вчера в 23:46
Политика
Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Футбол
Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Комсомольская правда 11:48
Гаджеты
Батарейный блок MB-N10 подходит для камер Nikon Z 7 и Z 6
Батарейный блок MB-N10 защищен от атмосферных воздействий в такой же степени, как камеры Z 7 и Z 6. Он оформлен в стиле этих камер.
iXBT.com вчера в 05:51
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
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Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала снимок без макияжа
На днях Светлана Лобода, которую все привыкли видеть с роскошным мекйапом, удивила своих поклонников образом без косметики.
Wday.ru 11:29
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Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Сахалинские спасатели объявили на 12 октября экстренное предупреждение на территории двух северных районов острова в связи с прогнозируемым циклоном.
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Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM 09 октября в 21:41
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Футбол
Юран — о возможном матче с Украиной: появятся уродцы, будут накачивать украинцев
Бывший советский и российский футболист Сергей Юран, родившийся в Луганске, прокомментировал информацию, что сборные России и Украины могут сыграть друг с другом в плей-офф чемпионата Европы — 2020.
Чемпионат 13:12
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Lenta.ru вчера в 12:31
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
CyberSport.ru вчера в 05:13
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
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Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47