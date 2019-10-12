Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.

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Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком. Видео ее разговора опубликовано в Telegram-канале RT.

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