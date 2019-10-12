Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком. Видео ее разговора опубликовано в Telegram-канале RT.
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с чего всё началось

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.
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Мать убийцы 9-летней Лизы: Он добрый, умный, работящий

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Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой считает сына замечательным

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Мать обвиняемого в убийстве саратовской школьницы: Ой, ну хватит вам

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Мать назвала подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой добрым и замечательным

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Мать предполагаемого убийцы из Саратова назвала его «добрым и работящим»

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RT на русском14:17

Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой

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