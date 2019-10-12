Происшествия
Lenta.ruМать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком. Видео ее разговора опубликовано в Telegram-канале RT.
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с чего всё началось
Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.RT на русскомвчера в 14:17
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Мать назвала подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой добрым и замечательным
Четвертая Властьвчера в 15:18
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Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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Семья Заворотнюк сделала заявление
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Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
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В США умер актёр Роберт Форстер
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
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Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 00:37
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Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
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На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ вчера в 15:31
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
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Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:30
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Пять человек погибли при пожаре в Бурятии
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Газета.Ru вчера в 13:23
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Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Общество
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий актер Билли Портер
Super.ru вчера в 10:55
Авто
Эрдоган пересаживает чиновников на Volkswagen турецкого производства
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Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
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Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье
Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU 10 октября в 23:13