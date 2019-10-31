Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.

с чего всё началось

Мать ребенка, которого посторонний мужчина зарезал во время тихого часа в детском саду Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), нашла в себе силы поговорить с прессой. Она заявила, что не знает, где в момент убийства были воспитатели и другой персонал.

Мать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии

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