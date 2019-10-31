Происшествия

УралинформбюроУралинформбюроМать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии

Мать ребенка, которого посторонний мужчина зарезал во время тихого часа в детском саду Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), нашла в себе силы поговорить с прессой. Она заявила, что не знает, где в момент убийства были воспитатели и другой персонал.
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с чего всё началось

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.
Московский Комсомолецвчера в 11:26

Подробнее о событии

Сотрудница детсада Новосибирска: «Воспитатели обязаны находиться в группе»

REGNUMвчера в 11:32

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ruвчера в 16:49

Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии

Lenta.ruвчера в 15:35

Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося

РИА Новостивчера в 12:42

Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара

URA.Ruвчера в 18:06

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Московский Комсомолецвчера в 11:26

Лайф выяснил подробности убийства спящего малыша в детсаду Нарьян-Мара

Life.ruвчера в 09:40
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Происшествия

В Подмосковье горит склад с древесиной

ТАСС 03:21
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Общество

Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу

Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Политика

Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве.
Lenta.ru вчера в 19:35
Экономика

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа

Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском вчера в 16:10
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Происшествия

Следователи проверят видео с избиением четвероклассника в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку сообщений об избиении 10-летнего школьника одним из его одноклассников.
Российская газета 03:30
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

РИА Новости 04:09
Экономика

Госдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
ФедералПресс 03:58
Космос

Найден опровергающий представления о Вселенной объект

Lenta.ru вчера в 09:43
Общество

Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 03:50
Общество

Текслер назвал имя будущего уполномоченного по правам человека

О своем решении Алексей Текслер написал в социальных сетях. На согласование в заксобрание он внес кандидатуру Антона Шарпилова.
ФедералПресс 04:05
Политика

Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 03:28
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика

Украина отказалась платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Общество

В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса

REGNUM 01:35
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Как уточняет источник, в зарубежной Медицинской классификации болезней десятого созыва (МКБ-10) нет следующих заболеваний: вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза и иммунодефицита человека.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери

На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
Телепрограмма вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Дочь Успенской впала в депрессию после очередной операции

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина несколько дней назад перенесла четвертую операцию.
Народные новости вчера в 23:06
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