Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко доцент-историк Олег Соколов сидит в петербургских «Крестах».

с чего всё началось

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Она рассказала, что девушка решила прекратить отношения с Соколовым из-за усталости от "тотального контроля" с его стороны.

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