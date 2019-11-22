Происшествия
Газета.RuМать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Она рассказала, что девушка решила прекратить отношения с Соколовым из-за усталости от "тотального контроля" с его стороны.
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с чего всё началось
Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко доцент-историк Олег Соколов сидит в петербургских «Крестах».Московский Комсомолецвчера в 08:37
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Мать жертвы Олега Соколова предположила несколько причин убийства Анастасии Ещенко
Телеканал 360°вчера в 13:35
Мать Анастасии Ещенко провела свое расследование убийства дочери Олегом Соколовым
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Мать убитой историком Соколовым аспирантки озвучила свою версию убийства
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