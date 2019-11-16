Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.

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Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва. "Моя жена сейчас в реанимации", - цитирует издание Олега Ещенко.

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию

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