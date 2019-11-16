Происшествия
РЕН ТВМать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию
Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва. "Моя жена сейчас в реанимации", - цитирует издание Олега Ещенко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.РБК08:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Хоккей
Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Здоровье
Ученые заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекции.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Футбол
Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Спорт
В Союзе биатлонистов России произошел скандал
Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Финансы
Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
Ранее заместитель министра финансов России Владмир Колычев заявил, что минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.
Кино
Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов
Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Армия и оружие
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ вблизи Петровского
Политика
В Крыму ответили на слова Навального о референдуме
Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».
Политика
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.