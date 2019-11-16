Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВМать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию

Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва. "Моя жена сейчас в реанимации", - цитирует издание Олега Ещенко.
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Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.
РБК08:13

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Появилась информация о состоянии Галины Ещенко, уехавшей с похорон дочери на скорой

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Мать убитой аспирантки с похорон увезли в реанимацию

Петербургский дневник10:57

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

РБК08:13

Мать убитой в Петербурге аспирантки перевели в реанимацию

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Мать убитой Ещенко после похорон дочери попала в реанимацию

Мойка7810:33

Мать убитой Соколовым аспирантки в реанимации. С похорон дочери её увезла скорая

Фонтанка.Ру09:30

Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

РИА Новости10:13
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Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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