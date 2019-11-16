Происшествия
RT на русскомМать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарас сообщил РИА Новости.
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с чего всё началось
Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.РБК08:13
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