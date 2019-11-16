Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.

с чего всё началось

Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани. Об этом сообщил РИА Новости представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.

Мать убитой аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

Происшествия На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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