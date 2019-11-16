Происшествия
РИА НовостиМать убитой аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон
Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани. Об этом сообщил РИА Новости представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
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Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.РБК08:13
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