Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать убитой аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани. Об этом сообщил РИА Новости представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
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Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.
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Происшествия

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Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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