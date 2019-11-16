Происшествия
Газета.RuМать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости". Об этом сообщил представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.РБК08:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия
СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»
Ранее СМИ со ссылкой на родственников Гриценко сообщили, что неизвестные затащили банкира в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял.
Происшествия
В Татарстане девочка-подросток стала женой 29-летнего имама
Как рассказала Камиля Асылгараева корреспондентам телеканала, никах для пары прочитал сам 29-летний избранник девушки.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой
Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер опубликовала снятое за день до смерти мамы видео
Дочь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина опубликовала в своем инстаграме последнее видео мамы, сделанное за день до ее смерти.
Шоу-бизнес
Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух доброкачественных опухолях
Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Культура
В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»
В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Общество
Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
Гаджеты
Оценена ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro
Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге
Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
Космос
Почему мы не замечаем корабли пришельцев
Грузинский учёный утверждает, что человечество до сих пор не обнаружило следов инопланетных цивилизаций, поскольку они используют вместо ожидаемых космических кораблей более сложные конструкции в виде наноструктурных зондов.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Кино
В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»
14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех», посвящённый личности одного из «титанов Возрождения» Микеланджело Буонарроти.
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы
Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.