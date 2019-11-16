Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВМать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию

Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва. "Моя жена сейчас в реанимации", - цитирует издание Олега Ещенко.
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Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.
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