Подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Северную столицу, где накануне в Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. По информации «Фонтанки», 49-летняя Галина Ещенко прибыла в Петербург утром 10 ноября. Ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области.

с чего всё началось

Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Общество Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации 74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.

Политика В партии Зеленского сменился глава Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Экономика Пакистан решил выплатить России долг советских лет Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.

Кино Актер Джеймс Дин «сыграет» в фильме через 65 лет после своей гибели Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.

Политика Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Технологии Разработана технология получения водки из воды и воздуха Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Происшествия Автобус загорелся на остановке в Барнауле Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Наука Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Единоборства Легенда силового экстрима Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии Легенда силового экстрима Мариуш Пудзяновски на турнире по смешанным единоборствам в Загребе победил культуриста Эрко Джуна.