Происшествия
Газета.RuМать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург
Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Читать в источнике
Оценить306
с чего всё началось
Подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Северную столицу, где накануне в Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. По информации «Фонтанки», 49-летняя Галина Ещенко прибыла в Петербург утром 10 ноября. Ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области.Фонтанка.Ру02:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Хоккей
Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом»
Пока о степени серьезности травмы не сообщается.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 01:59
Кино
В Сети появилось видео со съемок фильма «Ford против Ferrari»
В Сети появилось видео со съемок спортивной драмы «Ford против Ferrari».
Культуромания 08 ноября в 07:26
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Life.ru вчера в 05:41
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Политика
В партии Зеленского сменился глава
Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
Газета.Ru 06:52
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 08 ноября в 00:47
Кино
Актер Джеймс Дин «сыграет» в фильме через 65 лет после своей гибели
Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.
Интерфакс 02:31
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
RT на русском 05:32
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Технологии
Разработана технология получения водки из воды и воздуха
Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.
Кубанские новости 00:07
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Происшествия
Автобус загорелся на остановке в Барнауле
Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.
Телеканал 360° 05:42
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал 08 ноября в 22:46
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 07 ноября в 03:04
Единоборства
Легенда силового экстрима Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии
Легенда силового экстрима Мариуш Пудзяновски на турнире по смешанным единоборствам в Загребе победил культуриста Эрко Джуна.
Чемпионат 06:36
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Авто
Продажи Renault в России в октябре возросли на 12%
NewInform 07:12
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Культура
Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
Башинформ вчера в 13:05
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Уфимские Заметки 05:16
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38