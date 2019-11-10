Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество «Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".

Происшествия В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

Происшествия Силовики назвали причину смерти убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ Выпусница СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента вуза, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Политика Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политика Путин и Токаев встретились в Омске Лидеры двух стран России и Казахстана прилетели в Омск во второй половине дня 7 ноября для участия в XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

Политика Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Происшествия Подозреваемый в убийстве доцент Соколов изгнан из института в Лионе Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве женщины, снят с должности члена научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе, заявило руководство учебного заведения 9 ноября, сообщает пресс-служба института.

Хоккей «Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».

Политика Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Гаджеты Мини-ноутбук Magic Ben MAG1 стоит неприлично дорого В сентябре на рынок вышла ещё одна модель мини-ноутбука под названием Magic Ben MAG1.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Спорт В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака» Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Происшествия В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.

Общество Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Ставрополья Жители европейской части России 11 ноября смогут увидеть редкое астрономическое явление – транзит Меркурия по диску Солнца.

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.