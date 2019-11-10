Подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Северную столицу, где накануне в Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. По информации «Фонтанки», 49-летняя Галина Ещенко прибыла в Петербург утром 10 ноября. Ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области.

с чего всё началось

Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Политика Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Наука Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.

Футбол ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.

Происшествия Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Как сообщает ToDay News Ufa, онкологи назвали пять симптомов, которые могут сигнализировать о раке печени: Слишком быстрое насыщение.

Происшествия Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.

Наука Российские ученые подготовили детектор РЭД-100 к первым испытаниям На Калининской атомной электростанции (АЭС) скоро начнутся первые полевые испытания уникального нейтринного детектора нового поколения РЭД-100.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

Общество Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.