Происшествия
Газета.RuМать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург
Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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с чего всё началось
Подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Северную столицу, где накануне в Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. По информации «Фонтанки», 49-летняя Галина Ещенко прибыла в Петербург утром 10 ноября. Ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области.Фонтанка.Ру02:56
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