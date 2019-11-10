Происшествия

Газета.RuГазета.RuМать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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Мать убитой аспирантки приехала в Петербург. Здесь ее встретили полицейские, они коллеги

Подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Северную столицу, где накануне в Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. По информации «Фонтанки», 49-летняя Галина Ещенко прибыла в Петербург утром 10 ноября. Ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области.
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Мать убитой аспирантки СПбГУ приехала в Петербург, сообщили СМИ

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Мать убитой аспирантки приехала в Петербург. Здесь ее встретили полицейские, они коллеги

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