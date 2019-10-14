Общество
Газета.RuМать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города. Женщина поблагодарила всех за поддержку - она заметила, что предложения о помощи поступали со всех городов России.
Читать в источнике
Оценить520
Подробнее о событии
Показать все источники
Мать убитой в Саратове девочки предложила жителям вместе подумать, как обезопасить подходы к школам
FreeNews-Volgaвчера в 08:18
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия 13 октября в 20:53
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Популярная актриса появилась на красной дорожке без мужа, юмориста Гарика Харламова, и откровенно ответила на слухи об их разводе.
Дни.ру 01:30
Политика
В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.
Газета.Ru 01:22
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах
Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.
Ведомости 01:13
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Футбол
Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы 2020 года
Для выхода в финальную часть чемпионата Европы сборной было достаточно сыграть вничью с командой Кипра.
URA.Ru 13 октября в 14:19
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Газета.Ru вчера в 15:11
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
REGNUM вчера в 01:05
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой
Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
WMJ.ru вчера в 16:39
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Шоу-бизнес
На ТНТ стартовало шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым
В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару.
Piter.tv вчера в 01:51
Армия и оружие
США планировали вывоз ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик
Источник издания рассказал, что в прошедшие выходные Госдеп и Минэнерго США рассматривали различные варианты вывоза порядка 50 единиц ядерного вооружения, хранящегося под контролем Вашингтона на турецкой базе.
Народные новости 00:21
Здоровье
12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Изменения в привычках кишечника могут указывать на развитие рака этого органа.
MedikForum.ru вчера в 22:57
Футбол
«Лион» назначил Руди Гарсию на пост главного тренера
Руди Гарсия назначен главным тренером "Лиона", который является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 09:56
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
РЕН ТВ 13 октября в 12:51
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro вчера в 12:26
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 13 октября в 09:54