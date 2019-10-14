Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города. Женщина поблагодарила всех за поддержку - она заметила, что предложения о помощи поступали со всех городов России.

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

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