Происшествия

Газета.RuГазета.RuМать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. По ее словам, необходимо организовать безопасные подходы детей к школам.
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