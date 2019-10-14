Происшествия
Газета.RuМать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. По ее словам, необходимо организовать безопасные подходы детей к школам.
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Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
Коммерсантъ 06:30
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Какой будет погода в тот день, который определяет зиму
Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой.
Стерлеград вчера в 23:15
Политика
Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 соглашений
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда подписано более 20 документов.
RT на русском 09:44
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Космос
5G-связь может помешать орбитальным спутникам
Например, запуск 5G-связи помешает работе всех метеорологических спутников.
Ридус 05:00
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика
В Киеве началась акция против «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Акция против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу началась в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:35
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Политика
Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2»
Венгрия утвердила технический проект атомной электростанции «Пакш-2», в строительстве которой Россия принимает участие, сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
Взгляд.ру 07:31
Армия и оружие
Трамп потребовал от Турции и курдов не допустить побега боевиков ИГ
Американский президент Дональд Трамп потребовал от Анкары, проводящей в Сирии операцию «Источник мира», и курдских подразделений не допустить побега заключённых боевиков «Исламского государства»*.
RT на русском 02:25
Экономика
Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей
Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
Интерфакс 08:32
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика
Могерини оценила план Пристайко по урегулированию на Украине
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами в Люксембурге "удовлетворительную картину" планов по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
РИА Новости 09:55
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Культура
Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале
Съемки седьмого сезона шоу были заморожены два года назад, его показы на территории Украины снова хотят запретить, а полюбившиеся зрителям актеры отказываются сниматься в проекте.
Газета.Ru 09:49
Авто
Lada Largus получила двойной багажник
В продаже появился навесной багажник Shuttle Box для LADA Largus, увеличивающий объем основного багажного отделения на 0,8 кубометра.
Автоновости дня 08:06
Политика
Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Общество
Диетологи Италии раскрыли секрет вечной молодости
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Общество
Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов
Более 22 тысяч некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе президентских грантов в этом году, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
РАПСИ 08:44
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 появится на полках магазинов к рождественскому сезону 2020 года.
iXBT.com 07:08
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Общество
Минздрав доработал антитабачную концепцию
Министерство здравоохранения России представило правительству доработанную антитабачную концепцию, в которой много внимания уделяется курению в аэропортах.
Известия 09:48