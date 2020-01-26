В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей. 32-летняя женщина умерла в реанимации, куда ее отвезли после попытки суицида, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о трагедии, потрясшей город Кудымкар.

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

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