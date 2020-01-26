Происшествия

Вести.RuВести.RuМать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей. 32-летняя женщина умерла в реанимации, куда ее отвезли после попытки суицида, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о трагедии, потрясшей город Кудымкар.
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«Прожила три дня» В больнице скончалась многодетная мать, которая убила сына и дочь

КП - Пермь04:08

В Прикамье в больнице умерла мать, убившая двоих детей

Новости Перми 59.ru03:32

Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

ТАСС04:21

Убившая своих детей в Прикамье мать умерла в больнице

ВЕТТА05:47

Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей

РИА Новости05:07

В Кудымкаре умерла мать, подозреваемая в убийстве двух своих малышей

АиФ Пермь03:38

В Пермском крае подозреваемая в убийстве детей скончалась в больнице

Business Class (Пермь)05:35
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

RT на русском 10:05
Происшествия

Каршеринг с трупом в багажнике нашли в Петербурге

Газета.Ru 10:19
Происшествия

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru 10:32
Политика

Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
РИА Новости 08:22
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
РБК 10:27
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Вести.Ru вчера в 09:27
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
Политика

Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства

Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
РБК 06:28
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 03:22
Общество

Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала

Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Московский Комсомолец 05:39
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу.
Вести.Ru 04:10
Биатлон

Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей

Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
Российская газета 10:07
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Культура

Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове

Культуромания 08:01
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс вчера в 13:24
Политика

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Ведомости 07:51
Футбол

Манчестер Сити — Фулхэм 4:0

«Манчестер Сити» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Фулхэм» — 4:0. Уже на 8-й минуте гости остались в меньшинстве, поскольку Тим Рим в своей штрафной сбил Габриэла Жезуса.
LiveSport.ru 09:52
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт вчера в 23:11
Экономика

Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной

Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Инвест-Форсайт 23 января в 13:49
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Здоровье

В Австрии госпитализировали стюардессу с подозрением на коронавирус

В Вене с подозрением на коронавирус госпитализировали бортпроводницу из КНР, недавно побывавшую в китайском городе Ухань.
RT на русском 09:58
Шоу-бизнес

Виктория Боня улетела в Перу и пропала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Телеканал 360° вчера в 09:24
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Происшествия

В Томске задержана директор компании, где погибли трудовые мигранты

Красная весна 09:02
Происшествия

Из-за ливней в Бразилии погибли 30 человек

Три десятка человек погибли из-за сильных ливней в бразильском штате Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
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Шоу-бизнес

Екатерина Волкова оказалась неизлечимо больна

Популярная российская актриса Екатерина Волкова в программе телеканала НТВ "Секрет на миллион" раскрыла свой страшный смертельный диагноз.
Ugpressa.ru 02:14
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