Общество

РЕН ТВРЕН ТВМать ученика со стрижкой Ибрагимовича поблагодарила всех за поддержку

Прохор, который увлекается футболом, летом подстригся под кумира, Златана Ибрагимовича. Смена имиджа не понравилась руководству школы — родителям рекомендовали либо постричь мальчика, либо забрать его из школы. Те ответили — заявлением в прокуратуру.
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