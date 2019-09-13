Общество
РЕН ТВМать ученика со стрижкой Ибрагимовича поблагодарила всех за поддержку
Прохор, который увлекается футболом, летом подстригся под кумира, Златана Ибрагимовича. Смена имиджа не понравилась руководству школы — родителям рекомендовали либо постричь мальчика, либо забрать его из школы. Те ответили — заявлением в прокуратуру.
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Что думают красноярцы о причёске школьника из Сосновоборска
Городские новости. Красноярсквчера в 23:51
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