Происшествия
РИА НовостиМать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, еще один ребенок из России пострадал в бассейне в турецком отеле. Мы связались с родственниками пострадавшей девочки. Ее тетя Валентина рассказала, что малышка упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась.РЕН ТВ09:47
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Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Происшествия
Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
Крупнейший мировой ритейлер Walmart объявил во вторник о дальнейших шагах, связанных с сокращением его ниши на рынке продажи оружия и амуниции, компания принимает это осознанное решение после массовой стрельбы в одном из его магазинов в Техасе, которая унесла жизни более 30 человек, говорится в официальном сообщении на сайте компании.
РИА Новости 14:38
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Здоровье
Медики рассказали, какие продукты надо есть осенью, чтобы не заболеть
Ореанда-Новости 11:14
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Происшествия
Пожар на складе пестицидов в Рязани ликвидировали
Пожарные потушили возгорание на складе пестицидов в районе Южного промышленного узла в Рязани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
ТАСС 13:08
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.
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Общество
Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева, по словам которой Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей.
Вести.Ru 10:22
Политика
ЦИК проверит законность проекта «Умное голосование» Навального
Центральный избирательный комитет проверит проект «Умное голосование» Алексея Навального на законность.
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Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала свою самую нескромную юбку
Короткий белый легкий топ с объемными рукавами открывал загорелый накачанный живот звездной красавицы.
Wday.ru 00:19
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Игры
Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея
Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.
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Происшествия
Владельцу «Нового потока» Мазурову предъявили новое обвинение
Следствие предъявило ранее арестованному по делу о мошенничестве владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) обвинение в особо крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Гаджеты
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Гарнитура выполнена в формате четыре-в-одном и прекрасно работает с ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и мобильными устройствами под управлением операционной системы Android, а ее небольшие размеры и съемный микрофон позволяют с удобством использовать устройство не только дома, но и на улице в качестве наушников.
Srnsk 16:10
Культура
Московская международная книжная ярмарка откроется 4 сентября
Вечерняя Москва 09:25
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27