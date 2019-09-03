Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть.
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с чего всё началось

Еще одна девочка из России пострадала в турецком отеле

Как стало известно РЕН ТВ, еще один ребенок из России пострадал в бассейне в турецком отеле. Мы связались с родственниками пострадавшей девочки. Ее тетя Валентина рассказала, что малышка упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась.
РЕН ТВ09:47

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Мать утонувшей в турецком отеле девочки из России рассказала о произошедшем

Lenta.ru16:13

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

РИА Новости15:32

Третья девочка из России утонула в бассейне в Турции

Московский Комсомолец12:14

В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка

ТАСС11:59

Пострадавшая в турецком отеле девочка скончалась в больнице

Говорит Москва12:27

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РБК12:32

Пострадавшая в бассейне турецкого отеля 5-летняя россиянка скончалась

РЕН ТВ12:05
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
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Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
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Происшествия

Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

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