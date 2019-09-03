Как стало известно РЕН ТВ, еще один ребенок из России пострадал в бассейне в турецком отеле. Мы связались с родственниками пострадавшей девочки. Ее тетя Валентина рассказала, что малышка упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась.

с чего всё началось

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть.

Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся

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