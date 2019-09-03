Мать погибшей после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье девочки рассказала РЕН ТВ, как все было на самом деле. О смерти 5-летней Любы стало известно сегодня, 3 сентября. По данным РЕН ТВ, девочка купалась в бассейне, однако в какой-то момент начала тонуть.

с чего всё началось

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть.

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

Общество В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Авто Трехрядный Volkswagen Tiguan L представили на автосалоне в Чэнду Автошоу будет открыто 5 сентября. Следует упомянуть, что «удлиненный» Tiguan L появился на китайском авторынке в 2018 году.

Происшествия В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

Политика Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Общество В России предложили ввести интернатуру для педагогов В российской программе обучения будущих педагогов может появиться интернатура.

Армия и оружие Восемь лет колонии получил боевик из Дагестана, воевавший в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в суде в Ростове-на-Дону также был вынесен приговор в отношении уроженца Дагестана, присягнувшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Саида М. Он получил 11 лет колонии строгого режима.

Общество Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.

Транспорт Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.

Армия и оружие Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.

Происшествия Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.

Происшествия Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение.

Общество В США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» В двух штатах США объявили об эвакуации жителей из-за приближающегося к территории Штатов урагана "Дориан".

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Космос Ученые нашли на Венере признаки жизни Японские ученые заметили признаки жизни на планете Венера.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Общество В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».

Здоровье Попова: смертельные болезни из-за комаров не угрожают югу России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой угрозы возникновения смертельных болезней на юге России из-за комаров нет.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Космос Космический отель начнет работу в 2025 году Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.

Политика Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.

Политика Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине.