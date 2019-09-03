Происшествия
РИА НовостиМать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть.
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с чего всё началось
Мать погибшей после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье девочки рассказала РЕН ТВ, как все было на самом деле. О смерти 5-летней Любы стало известно сегодня, 3 сентября. По данным РЕН ТВ, девочка купалась в бассейне, однако в какой-то момент начала тонуть.РЕН ТВ14:47
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Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости 01 сентября в 20:54
Авто
Трехрядный Volkswagen Tiguan L представили на автосалоне в Чэнду
Автошоу будет открыто 5 сентября. Следует упомянуть, что «удлиненный» Tiguan L появился на китайском авторынке в 2018 году.
Car.ru 12:45
Космос
Одно число показывает, что что-то в корне неверно с нашей концепцией Вселенной
Если Цефеиды ошибаются, это означает, что астрономы все это время неправильно измеряли расстояния во Вселенной, сказал Мадор.
AstroNews.ru 10:55
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Общество
В России предложили ввести интернатуру для педагогов
В российской программе обучения будущих педагогов может появиться интернатура.
Известия 13:00
Армия и оружие
Восемь лет колонии получил боевик из Дагестана, воевавший в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в суде в Ростове-на-Дону также был вынесен приговор в отношении уроженца Дагестана, присягнувшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Саида М. Он получил 11 лет колонии строгого режима.
REGNUM 10:32
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Транспорт
Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году
Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.
Коммерсантъ 08:14
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Происшествия
Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве
Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Происшествия
Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение
Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение.
Инфо24 09:08
Общество
В США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
В двух штатах США объявили об эвакуации жителей из-за приближающегося к территории Штатов урагана "Дориан".
Капитал страны вчера в 02:10
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Космос
Ученые нашли на Венере признаки жизни
Японские ученые заметили признаки жизни на планете Венера.
Ugpressa.ru 16:47
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Здоровье
Попова: смертельные болезни из-за комаров не угрожают югу России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой угрозы возникновения смертельных болезней на юге России из-за комаров нет.
РЕН ТВ 19:30
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Космос
Космический отель начнет работу в 2025 году
Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.
Goroday.ru вчера в 17:48
Политика
Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.
ТАСС 19:26
Политика
Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине.
ФАН 04:56
Технологии
В «Сколково» предложили использовать big data для написания законов
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
Век 11:14