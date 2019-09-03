Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть.
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с чего всё началось

Камер нет: мать рассказала о гибели маленькой дочери в отеле в Турции

Мать погибшей после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье девочки рассказала РЕН ТВ, как все было на самом деле. О смерти 5-летней Любы стало известно сегодня, 3 сентября. По данным РЕН ТВ, девочка купалась в бассейне, однако в какой-то момент начала тонуть.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Вашингтон
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Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
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Транспорт

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Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.
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Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение.
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Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

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В США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

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Ученые нашли на Венере признаки жизни

Японские ученые заметили признаки жизни на планете Венера.
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.
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Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ

В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.
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Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года

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