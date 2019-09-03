Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть.
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с чего всё началось

Еще одна девочка из России пострадала в турецком отеле

Как стало известно РЕН ТВ, еще один ребенок из России пострадал в бассейне в турецком отеле. Мы связались с родственниками пострадавшей девочки. Ее тетя Валентина рассказала, что малышка упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась.
РЕН ТВ09:47

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Мать утонувшей в Турции девочки сообщила об отсутствии спасателей в отеле

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Мать утонувшей в турецком отеле девочки из России рассказала о произошедшем

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Пострадавшая в бассейне турецкого отеля 5-летняя россиянка скончалась

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Московский Комсомолец12:14

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

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Теннис

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Происшествия

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Происшествия

Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта.
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Армия и оружие

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РИА Новости 04:10
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

РБК 14:57
Армия и оружие

На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба

Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Происшествия

С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа

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РБК 18:37
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Транспорт

Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11

Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
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Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Происшествия

В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

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Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам

Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
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Российские военные примут участие в параде в Никарагуа

Во время визита российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею армии Никарагуа, а военные из 154-го отдельного комендантского Преображенского полка пройдут маршем во время праздничного парада.
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Космос

Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество

Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны Операторы и ученые в настоящее время планируют маршрут ровера "Юйту-2" для углубленного изучение необычного материала.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.
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Космос

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«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
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