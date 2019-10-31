Происшествия

РидусРидусМать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

Журналисты взяли интервью у матери шестилетнего мальчика, погибшего от рук пьяного мужчины в детском саду в Нарьян-Маре. Она рассказала, что прежде не была знакома с убийцей и не видит в его действиях никаких возможных личных мотивов.
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с чего всё началось

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.
Московский Комсомолец11:26

Подробнее о событии

Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара

URA.Ru18:06

Лайф выяснил подробности убийства спящего малыша в детсаду Нарьян-Мара

Life.ru09:40

Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии

Lenta.ru15:35

Пили чай в другой группе, пока убийца резал малыша: Воспитатели оставили детей одних во время сна

Царьград15:09

Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося

РИА Новости12:42

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Московский Комсомолец11:26

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ru16:49
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Здоровье

Губернаторы предложили изменить принцип финансирования больниц в селах

В ходе состоявшегося в преддверии Госсовета РФ совещания губернаторы предложили изменить принцип финансирования больниц в малых городах и селах.
Клуб регионов 08:00
Политика

Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ

Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Газета.Ru 18:10
Футбол

Джака обратился к болельщикам «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.
Евро-футбол.ру 16:51
Транспорт

СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Материал дополняется.
РБК 17:39
Политика

Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
News.ru 10:17
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Гаджеты

Наушники Apple AirPods Pro оказались неремонтопригодными

Ридус 10:29
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Кино

Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым

В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Tricolor TV Magazine 03:33
Армия и оружие

В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море

Газета.Ru вчера в 09:40
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Экономика

В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
URA.Ru 17:22
Игры

Dragon Age 4 выйдет не ранее весны 2022 года

Компания Electronic Arts рассказала инвесторам, что не собирается выпускать новую Dragon Age раньше финансового 2022 года.
3DNews 02:16
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Общество

Путин обсудил с калининградцами проблемы здравоохранения

Путин затронул и такие темы, как ошибки медиков при диагностировании, злоупотребления при установлении инвалидности, число абортов, ответственность врачей за утрату наркотических препаратов и цифровой документооборот.
РИА Новости 07:16
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Происшествия

Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
АСТВ 18:48
Экономика

Депутаты Якутской гордумы рассмотрят поправки в бюджет текущего года

Созыв внеочередной сессии 30 октября вызван необходимостью внести поправки в бюджет, предусматривающие финансирование заработной платы для прочего персонала дошкольных образовательных учреждений в сумме 146 млн рублей.
SakhaLife.ru 29 октября в 21:12
Спорт

Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru 15:17
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Космос

Астрономы запечатлели поедание звезды

Международная команда астрономов изучила вспышки аккреционного диска в оптическом и рентгеновском диапазонах, фотографируя его с частотой 300 кадров в секунду.
Популярная механика 24 октября в 20:02
Технологии

Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус

По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.
Lenta.ru 11:20
Общество

В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru 17:06
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