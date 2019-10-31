Происшествия
РидусМать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии
Журналисты взяли интервью у матери шестилетнего мальчика, погибшего от рук пьяного мужчины в детском саду в Нарьян-Маре. Она рассказала, что прежде не была знакома с убийцей и не видит в его действиях никаких возможных личных мотивов.
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с чего всё началось
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.Московский Комсомолец11:26
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Здоровье
Губернаторы предложили изменить принцип финансирования больниц в селах
В ходе состоявшегося в преддверии Госсовета РФ совещания губернаторы предложили изменить принцип финансирования больниц в малых городах и селах.
Политика
Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ
Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Футбол
Джака обратился к болельщикам «Арсенала»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Материал дополняется.
Политика
Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине
Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Кино
Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Армия и оружие
В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Экономика
В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
Игры
Dragon Age 4 выйдет не ранее весны 2022 года
Компания Electronic Arts рассказала инвесторам, что не собирается выпускать новую Dragon Age раньше финансового 2022 года.
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Общество
Путин обсудил с калининградцами проблемы здравоохранения
Путин затронул и такие темы, как ошибки медиков при диагностировании, злоупотребления при установлении инвалидности, число абортов, ответственность врачей за утрату наркотических препаратов и цифровой документооборот.
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
Происшествия
Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
Экономика
Депутаты Якутской гордумы рассмотрят поправки в бюджет текущего года
Созыв внеочередной сессии 30 октября вызван необходимостью внести поправки в бюджет, предусматривающие финансирование заработной платы для прочего персонала дошкольных образовательных учреждений в сумме 146 млн рублей.
Спорт
Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Космос
Астрономы запечатлели поедание звезды
Международная команда астрономов изучила вспышки аккреционного диска в оптическом и рентгеновском диапазонах, фотографируя его с частотой 300 кадров в секунду.
Технологии
Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус
По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.