Происшествия
РидусМать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии
Журналисты взяли интервью у матери шестилетнего мальчика, погибшего от рук пьяного мужчины в детском саду в Нарьян-Маре. Она рассказала, что прежде не была знакома с убийцей и не видит в его действиях никаких возможных личных мотивов.
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с чего всё началось
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.Московский Комсомолец11:26
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Наука
Созданы микророботы, удаляющие радиоактивные отходы
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Гаджеты
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Шоу-бизнес
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Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Технологии
Pokemon GO заработала больше 3 млрд долларов
К нынешнему дню 2019 года игра уже заработала 774 млн. Общая сумма выручки за все время перевалила отметку в 3 млрд долларов.
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Наука
Ученые: каннабис не помогает при психических расстройствах
Каннабис не помогает при психических расстройствах, зато может сильно навредить, выяснили австралийские ученые.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
Общество
В Москве появились в продаже мини-квартиры площадью 11 кв. м
В столичных новостройках появились в продаже квартиры площадью 11 кв. м. Это самые маленькие студии за всю историю первичного рынка жилья, говорится в пресс-релизе риелторской компании «Метриум».
Наука
Молекулы как хиральные близнецы: ученые синтезируют новые формы синтетического света
Ученые пришли к выводу, что синтетический хиральный свет способен селективно взаимодействовать с левой или правой хиральной молекулой.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост после сообщений о «Северном потоке-2»
Акции компании «Газпром» ускорили рост, следует из данных Московской биржи. Резкий скачок произошел примерно в 15:30.
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Финансы
Динамику рубля определяют внешние факторы
В первой половине текущей недели доллар и евро продолжили диапазонную динамику на Московской бирже.
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.