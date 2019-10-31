Происшествия

РидусРидусМать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

Журналисты взяли интервью у матери шестилетнего мальчика, погибшего от рук пьяного мужчины в детском саду в Нарьян-Маре. Она рассказала, что прежде не была знакома с убийцей и не видит в его действиях никаких возможных личных мотивов.
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с чего всё началось

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.
Московский Комсомолец11:26

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Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара

URA.Ru18:06

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Московский Комсомолец11:26

Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии

Lenta.ru15:35

Пили чай в другой группе, пока убийца резал малыша: Воспитатели оставили детей одних во время сна

Царьград15:09

Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося

РИА Новости12:42

Сотрудница детсада Новосибирска: «Воспитатели обязаны находиться в группе»

REGNUM11:32

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ru16:49
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Наука

Созданы микророботы, удаляющие радиоактивные отходы

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«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Гаджеты

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Шоу-бизнес

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Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
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Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
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Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
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Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

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В первой половине текущей недели доллар и евро продолжили диапазонную динамику на Московской бирже.
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