Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.

с чего всё началось

Журналисты взяли интервью у матери шестилетнего мальчика, погибшего от рук пьяного мужчины в детском саду в Нарьян-Маре. Она рассказала, что прежде не была знакома с убийцей и не видит в его действиях никаких возможных личных мотивов.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Единоборства Сергей Ковалев: «Бой с Канело – важнейший поединок в моей карьере» Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев назвал предстоящий поединок против чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса важнейшим в карьере.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.

Политика В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".

Экономика Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей "На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.

Политика Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

Авто В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.

Кино Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.

Происшествия Замначальника ДПС по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей В Петербурге предъявлено обвинение заместителю начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД региона Михаилу Александрову, который был задержан по подозрению в получении крупных взяток.

Гаджеты Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.

Экономика Выручка Apple составила $64 млрд Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.

Футбол «Ливерпуль» может сняться с Кубка Лиги ради клубного чемпионата мира Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что команда может сняться с Кубка английской Лиги из-за того, что в дату следующего матча примет участие в клубном чемпионате мира.

Кино Высоцкая и Кончаловский выпили по «чашечке золота» в центре Рима Высоцкая и Кончаловский выпили по "чашечке золота" в центре Рима Режиссер прилетел в Вечный город на премьеру своего фильма "Грех" о Микеланджело Буонаротти.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.

Здоровье Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года В России рак молочной железы врачи диагностируют в 60-74 года, рак легких – в 65 лет, опухоль прямой кишки – в 66,6 года.

Авто Что станет с аэродинамикой машин в 2021 году Гоночный мир в ожидании: 31 октября должен быть опубликован регламент чемпионата мира 2021 года, призванный произвести достаточно радикальные преобразования в Формуле 1. Пока конкретики не так уж много, но известны общие направления реформ, в частности, примерно понятна логика создателей нового технического регламента и цели, которые они преследовали.

Политика Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.