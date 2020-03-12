Коронавирус
ODDS.ruОтветный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен
Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
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"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
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ФСБ России сообщила о пресечении деятельности нелегальных оружейников в Москве и Московской, Тюменской и Челябинской областях.
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Москва, 12 марта 2020, 17:52 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в 2020 году уровень бедности в Российской Федерации может вырасти.
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