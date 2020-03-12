Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruОтветный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен

Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
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Матч «Ювентус» — «Лион» в Лиге чемпионов перенесён

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