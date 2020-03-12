Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен

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Экономика Кудрин: Уровень бедности в России может вырасти Москва, 12 марта 2020, 17:52 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в 2020 году уровень бедности в Российской Федерации может вырасти.