Главным арбитром назначен Станислав Васильев. В 12-м туре РПЛ "Ахмат" победил «Уфу» со счетом 1:0. Клуб покинул зону вылета и занял 11-е место, набрав 12 очков.

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