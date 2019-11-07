РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ

Ахмат — Урал
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Грозненский «Ахмат» примет екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге. Игра будет проходить на «Ахмат-Арене» в Грозном сегодня, 8 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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