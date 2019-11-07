Грозненский «Ахмат» примет екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге. Игра будет проходить на «Ахмат-Арене» в Грозном сегодня, 8 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Все про Спорт ру

Транспорт В России началась продажа билетов на поезда в Крым С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Происшествия На Кубани совершил жесткую посадку самолет Ан-2 В Брюховецком районе Краснодарского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Ан-2.

Общество Опубликованы саундтрек Need for Speed Heat и запись игрового процесса Запись первого часа игры Electronic Arts опубликовала официальный саундтрек Need for Speed Heat.

Общество Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.

Футбол Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.

Происшествия Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.

Общество В числе доказательств причиненного 27 июля полиции Москвы ущерба представлены чистые листы Представитель столичного главка полиции представил в Симоновском суде в качестве доказательств расходов и материального ущерба, причиненного стражам порядка в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, документы с чистыми листами.

Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй, видеозапись его заявления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Политика Иностранный беспилотник сбили в Иране В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.

Политика «Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».

Футбол Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Общество Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта.

Гаджеты Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами Актуальный модельный ряд ТВ Xiaomi Линейка телевизоров Xiaomi в 2019 г. представлена моделями с дисплеями IPS и QLED (новинки с OLED займут место непосредственно между ними).

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.

Шоу-бизнес Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Экономика Тариф на мусор в России рассчитают по-новому Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.