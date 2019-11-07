РПЛ
Нева Спорт«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ
Грозненский «Ахмат» примет екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге. Игра будет проходить на «Ахмат-Арене» в Грозном сегодня, 8 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Происшествия
На Кубани совершил жесткую посадку самолет Ан-2
В Брюховецком районе Краснодарского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Ан-2.
РБК 07:30
Общество
Опубликованы саундтрек Need for Speed Heat и запись игрового процесса
Запись первого часа игры Electronic Arts опубликовала официальный саундтрек Need for Speed Heat.
Игромания.ру 06 ноября в 14:09
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Футбол
Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер
Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.
Bookmaker-ratings.ru 07:38
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Общество
В числе доказательств причиненного 27 июля полиции Москвы ущерба представлены чистые листы
Представитель столичного главка полиции представил в Симоновском суде в качестве доказательств расходов и материального ущерба, причиненного стражам порядка в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, документы с чистыми листами.
ТАСС 03:51
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй, видеозапись его заявления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Футбол
Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.
Чемпионат 08:06
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 06 ноября в 09:38
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Общество
Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов
Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта.
РБК вчера в 02:09
Гаджеты
Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами
Актуальный модельный ряд ТВ Xiaomi Линейка телевизоров Xiaomi в 2019 г. представлена моделями с дисплеями IPS и QLED (новинки с OLED займут место непосредственно между ними).
CNews 01:57
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Экономика
«Bitcoin подорожает на 80% до конца года». Криптовалюте пообещали рост
По мнению эксперта, курс первой криптовалюты поднимется на 80% к концу этого года.
РБК 06 ноября в 04:17